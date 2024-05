Dopo i consigli di Tamberi. Sistemate le pedane dell’"Italico Conti": come quelle di Parigi

Gianmarco Tamberi oltre un anno fa aveva denunciato le condizioni davvero precarie e pericolose delle pedane per il salto all’Italico Conti delle Palombare, ieri il Comune ha annunciato di aver completato il restyling della pista e delle pedane. Un riammodernamento indispensabile che permetterà ora all’anconetano campione di salto in alto olimpico, mondiale ed europeo in carica, di potersi allenare su pedane come quelle che troverà a Parigi, condizione ideale per preparare l’appuntamento a cinque cerchi, quello più importante di tutta la stagione. Il Comune, infatti, ha portato a termine l’ultimo stralcio dell’intervento di riqualificazione dell’impianto di atletica leggera di via del Commercio, proseguendo l’opera di riammodernamento delle infrastrutture sportive. I lavori di restyling al Conti sono stati suddivisi in due stralci: il primo, del valore di 250mila euro, che sono stati finanziati con mutuo dell’Istituto di credito sportivo, terminato lo scorso ottobre, consisteva nella rigenerazione della pavimentazione dell’anello della pista a otto corsie con la tecnica del cosiddetto retopping, ovvero della messa in posa della nuova pavimentazione dallo spessore di circa tre millimetri sopra la precedente, senza rimuovere il manto usurato preesistente e mantenendo così inalterate le caratteristiche di elasticità e assorbimento della vecchia pavimentazione.

Il secondo intervento, invece, ha interessato le pedane per le discipline di salto in alto, salto in lungo, lancio del giavellotto, martello e peso. Proprio su indicazione di Gianmarco Tamberi, al posto dell’intervento di retopping, è stata effettuata una variante per realizzare una pedana completamente nuova con manto prefabbricato con caratteristiche analoghe a quelle delle pedane di Parigi su cui si disputeranno le prossime Olimpiadi. Il costo di questo secondo intervento è stato pari a 150mila euro. Ora il Gimbo nazionale avrà a disposizione il meglio per poter completare la sua preparazione in vista delle prossime Olimpiadi, ma del riammodernamento dell’impianto potranno beneficiare anche i tanti atleti che ogni giorno si allenano al Conti e tutte le competizioni che potranno essere ospitate lì e nell’adiacente PalaCasali.

Giuseppe Poli