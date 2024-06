Incidente Ancona, morto motociclista di 24 anni

Ancona, 16 giugno 2024 - Nella serata di ieri un giovane, 24 anni, è morto per il violento impatto della sua moto contro un guardrail ad Acervia, in provincia di Ancona. Inutile il tempestivo intervento degli operatori del 118 in località Cave di Acervia, se non constatare il decesso del giovane. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il 24enne ha probabilmente perso il controllo della moto, nessun altro è stato coinvolto.