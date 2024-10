Ilary non sbaglia un colpo. Terzo titolo per la Pistola

La sedicenne Ilary Pistola continua a stupire il mondo del tennis giovanile italiano ma ormai anche europeo. La talentuosa atleta marchigiana del Tennis Club Montemarciano ha conquistato il suo terzo titolo stagionale in singolare al torneo J100 di Dubrovnik, sconfiggendo in finale la tennista slovacca Sona Depesova con un convincente 6-1 6-4. Attualmente numero 392 nel ranking ITF, Pistola ha dimostrato ancora una volta il suo valore, superando la più quotata Depesova, numero 311 del ranking e vice campionessa europea under 16. Un vero e proprio colpaccio dunque anche per il modo netto in cui la promessa di Montemarciano si è imposta nell’atto conclusivo del torneo croato contro una avversaria senz’altro più accreditata quantomeno per l’argento ottenuto alla rassegna continentale e la classifica nel ranking internazionale leggermente migliore della marchigiana. Il coach Andrea Ramundo non nasconde la sua soddisfazione per la crescita continua della sua allieva che si era aggiudicata alcune settimane prima il torneo olandese all’Aia superando in finale nel derby tutto italiano la connazionale Carla Giambelli, con un allora più combattuto e sofferto 6-4 6-4: "è ad oggi il titolo più importante che abbiamo messo in bacheca – evidenzia il tecnico – Lo abbiamo fatto affrontando un tabellone pieno di giocatrici tra le migliori d’Europa, dove le avversarie con una classifica migliore di Ilay non mancavano di certo". Ramundo guarda già al futuro, con i Mondiali Under 16 di Antalya, in Turchia, all’orizzonte: "abbiamo due settimane per lavorare su quanto emerso dal punto di vista tattico questa settimana, per fare come sempre un piccolo passo avanti ogni volta", sottolinea il maestro della giocatrice marchigiana. La giovanissima Ilary Pistola, consapevole dell’importanza del risultato, esulta ma a sua volta non perde lucidità d’analisi, commentando il terzo trionfo stagionale con equilibrio: "è stata una settimana impegnativa sia fisicamente che mentalmente, ma appunto per questo posso dire di essere soddisfatta di quanto fatto". La tennista riconosce il valore dell’esperienza accumulata nell’anno in corso: "confrontarsi a questo livello non era facile – spiega – ma mi ha dato diversi spunti per scoprire dove porre l’attenzione nei prossimi mesi per arrivare pronta ad impegni ancora più importanti". Il successo di Dubrovnik rappresenta un importante passo avanti nella carriera di Pistola, che si conferma una delle più promettenti giovani atlete del panorama tennistico italiano, con tre titoli già in bacheca e la prospettiva dei Mondiali Under 16 da protagonista e con l’obiettivo di proseguire nella vertiginosa crescita in classifica delle ultime settimane.

Andrea Pongetti