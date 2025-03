Ancora avvistamenti. Un branco di cinghiali anche a Pietralacroce

Radunati in mezzo ad un campo, sono almeno una dozzina. Da settimane i residenti che abitano alla Vedova, lungo via del Conero, la strada che porta a Portonovo, convivono con un gruppo di cinghiali di varia stazza. Lunedì pomeriggio, attorno alle 16.30, sono stati filmati mentre brucavano nell’erba, in cerca di qualche bulbo o radice da mangiare. Erano tanti, per nulla preoccupati della vicinanza delle case e di una residente che li stava filmando per documentare la loro presenza sempre più a ridosso delle abitazioni della zona. Gli ungulati ormai amano Ancona e i suoi quartieri e alla loro presenza ci si sta un po’ abituando. Il gruppo di cinghiali alla Vedova appaiono sempre all’imbrunire e qualcuno se li è ritrovati anche sotto casa. Quando si spostano in cerca di cibo e acqua attraversano anche la strada provinciale costituendo un serio pericolo per gli automobilisti. La zona è in pieno parco del Conero e la loro provenienza dovrebbe essere proprio il vicino monte. A spingerli via dal bosco potrebbe essere la presenza di animali predatori come il lupo. Un altro branco è stato avvistato a Vallemiano.