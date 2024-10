Falconara, urlo di gioia. In Abruzzo è un trionfo

montorio al vomano

0

falconara t-trade

3

Parziali 22-25, 16-25, 23-25

Arbitri: Morelli e Perazzetti

La neopromossa Volley Game espugna Montorio. Falconara fa la voce grossa in Abruzzo violando la palestra comunale di Montorio al Vomano in tre set. La Falco vola in Abruzzo. I ragazzi di coach Persico non si intimoriscono chiudendo la contesa a proprio favore in tre set e conquistando tre punti che galvanizzano tutto l’ambiente. "Il risultato finale non deve ingannare - racconta l’allenatore dei falconaresi -. Il primo e terzo set sono stati complicati, loro bravi al centro, noi facevamo fatica a prendere le misure. Poi abbiamo iniziato a spingere sull’acceleratore e siamo stati bravi nel terzo set a tenere duro alla loro reazione spinti da un pubblico caloroso. Sono tre punti veramente importanti per il nostro cammino’’. E così Falconara continua a muovere la classifica dopo il punto preso al debutto, in casa, contro Forlì.

Sabato ha vinto l’allerta meteo. Anche in vari campi di pallavolo del girone E della B maschile. Per le nostre squadre tre partite rinviate, quelle che si sarebbero dovute giocare in Romagna o che riguardavano squadre romagnole in trasferta, per l’allerta meteo che ha riguardato l’intera regione emiliano-romagnola, ma anche a San Marino. In quest’ultima, a Serravalle, sarebbe dovuta salire Loreto (la partita si recupererà martedì 29 ottobre alle 21) che alla prima giornata aveva fatto la voce grossa in casa vincendo in tre set il derby contro Castelferretti. Quest’ultimo ha visto rinviato l’incontro contro i romagnoli del Rubicone San Mauro Pascoli che non sono scesi per niente al PalaLiuti di Castelferretti. Riposo forzato anche per gli osimani de La Nef Re Salmone che avrebbero dovuto giocare a Forlì.