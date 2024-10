Oggi Castelfrettese-Borghetto

Un recupero di campionato e la Coppa Marche protagonisti oggi per le formazioni di Prima Categoria. CAMPIONATO. Oggi si recupera nel girone B il match tra Castelfrettese e Borghetto (al Fioretti, ore 15:30) rinviato il 21 settembre per le conseguenze dell’alluvione che ha colpito Castelferretti. Una sfida - valida per la prima giornata - che vale l’alta classifica visto che le due formazioni sono appaiate a quota 8 punti a soli tre punti dalla vetta occupata dalla coppia Fc Osimo-Montemarciano. La Castelfrettese è reduce dal poker di gol realizzati sul campo del San Biagio. Il Borghetto invece non è andato oltre lo 0-0 a Staffolo. Prima Categoria (girone B). Classifica: Fc Osimo e Montemarciano 11; Olimpia Marzocca 10; Real Cameranese e Borgo Minonna 9; Castelfrettese, Ostra e Borghetto 8; Filottranese, Castelbellino, Sampaolese e Labor 5; Pietralacroce 4; Castelleonese 3; San Biagio e Staffolo 2. COPPA MARCHE. Oggi si gioca anche la prima giornata del secondo turno di Coppa Marche di Prima Categoria. Il programma per le ‘’nostre’’ formazioni: Peglio-Atletico Mondolfo (riposa Ostra, ore 15:30), Sampaolese-Filottranese (riposa Borgo Minonna, ore 19:15), San Biagio-Real Cameranese (riposa Castelfrettese, ore 20:30). La seconda e terza giornata si giocheranno rispettivamente il 6 e il 27 novembre.