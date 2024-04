Doppia aggressione a passanti e polizia: scatta la denuncia

Prima aggredisce due persone poi si scaglia anche contro i poliziotti chiamati dalle vittime per denunciare l’accaduto. È successo domenica sera, in piazza Ugo Bassi. Protagonista un pachistano di 30 anni, ubriaco. Lo straniero si è avvicinato ad un uomo di 50 anni e ad una ragazza di 25 anni. Era fuori controllo, urlava, ha cercato di colpirli. Li ha strattonati e spinti senza nessun motivo. Hanno chiamato il 112 che ha mandato sul posto una Volante della polizia. Anche con i poliziotti però lo straniero era iroso. Non ha voluto mostrare i propri documenti e gesticolava minaccioso continuando ad urlare nella sua lingua. Era visibilmente ubriaco. A fatica gli agenti sono riusciti a farlo salire in auto per portarlo in questura e identificarlo. Per farlo hanno dovuto chiamare una pattuglia delle Volanti di supporto e usare metodi contenitivo perché l’uomo non era collaborativo ed era pericoloso. Negli uffici ha continuato a ribellarsi anche con atti autolesionistici, gettandosi a terra. Per interrompere il suo stato di agitazione è stato richiesto l’aiuto del 118. Un’ambulanza ha portato il 30enne in pronto soccorso. Il pachistano è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.