Droga nascosta negli slip: un 20enne finisce nei guai

Aveva 16 grammi di hashish nascosti negli slip, ma il fiuto dei cani si è rivelato ancora una volta infallibile.

E così gli agenti della Polizia locale falconarese, con il supporto delle unità cinofile di Rimini, hanno individuato un 20enne e hanno posto sotto sequestro la sostanza stupefacente che deteneva.

È una delle operazioni condotte dagli uomini del Comando di Palazzo Bianchi, tra venerdì e sabato scorsi, passando al setaccio parchi e piazze cittadine. Le pattuglie, undici in due turni giornalieri, hanno effettuato anche verifiche sulla circolazione stradale, antidegrado e ambientali. Venerdì, come già visto, sono stati controllati i principali parchi cittadini, i luoghi di ritrovo e gli edifici abbandonati, oltre alla zona della stazione ed alle fermate degli autobus di linea.

Al termine della giornata, che ha visto impiegati sei agenti e due ufficiali oltre alle due unità cinofile e relativi conduttori, è stato individuato il 20enne in possesso dello stupefacente. Il controllo è proseguito anche all’interno della sua abitazione. Sabato, invece, l’attività di controllo ha portato all’individuazione di un conducente peruviano che alla guida di un veicolo privo di assicurazione esibiva un permesso di guida abilmente contraffatto.

Il documento è stato comunque riconosciuto come non originale dagli agenti, per cui l’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per il possesso di documenti falsificati ed il veicolo sequestrato.

Sono state inoltre applicate le sanzioni per la guida senza patente e la mancanza dell’assicurazione.

Gli accertamenti, predisposti dal comandante della Polizia locale Luciano Loccioni, proseguiranno senza sosta anche nelle prossime settimane. Non è da escludere che i dispositivi di presidio e sicurezza, in vista dell’estate, possano essere potenziati ed estesi in tutto il territorio. Spiaggia compresa, come è accaduto nelle passate belle stagioni.