Droga nascosta nel marsupio: 20enne nei guai

A spasso con della droga nascosta nel marsupio. E’ successo l’altra sera a Marzocca dove un giovane è stato fermato e trovato in possesso di un pezzo di hashish che deteneva, ovviamente, in modo illegale. La scoperta è stata fatta dai poliziotti della Squadra Volante del Commissariato di Polizia di Senigallia, diretto dal Vice Questore Mabj Bosco, nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio. Proprio durante uno di questi, non è passato inosservato ai poliziotti il ventenne che passeggiava a piedi nella frazione di Marzocca. Durante le prime fasi del controllo, il giovane ha assunto un comportamento sospetto, tale da indurre gli agenti, che avvertivano anche un forte odore di cannabinoidi proveniente dal marsupio, a chiedergli se detenesse sostanze stupefacenti. Il giovane ha negato di possedere droghi, ma i poliziotti hanno proceduto ad una perquisizione personale nei suoi confronti confermando il sospetto: all’interno di una scatolina di cartone hanno rinvenuto un pezzo di hashish, successivamente risultato essere del peso di 55 grammi. Al termine degli accertamenti la sostanza stupefacente è stata sequestrata ed il giovane è stato indagato in stato di libertà per detenzione illecita finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.