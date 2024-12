Eccellenza, arriva l’Urbania e l’Osimana vuole la rivincita

Osimana-Urbania, ancora di fronte. Dopo neanche venti giorni. Con i senzatesta a caccia della rivincita dopo l’eliminazione nella semifinale di Coppa, ai rigori. Sarà un’Osimana senza Mosquera squalificato, reduce dall’ennesimo ko in trasferta, mentre l’Urbania viene da tre vittorie di fila. "Non sarà una partita come le altre per noi - scrivono gli ultras dell’Osimana sui social - perché sarà l’occasione per celebrare due ricorrenze. La prima purtroppo la più triste la morte di Luca Gatto. Sembra ieri, ma è passato più di un anno da quando Luca non c’è più. Successivamente sarà realizzata una coreografia per festeggiare i 10 anni di attività del gruppo". Il Fabriano Cerreto, dopo il pari contro il Fano, cercherà i tre punti contro il Montegranaro (orfano di Jallow, squalificato). I tre punti per i cartai varrebbero anche l’aggancio in classifica. Ritorno alla vittoria che vuol festeggiare anche i Portuali che non possono sbagliare lo scontro salvezza in casa contro l’Alma Juventus Fano. I dorici torneranno a giocare al Giuliani di Torrette. Eccellenza, 13^ giornata. Oggi (ore 14:30): Chiesanuova-Maceratese, Fabriano Cerreto-Montegranaro, Urbino-Matelica, Monturano-K-Sport Montecchio, Osimana-Urbania, Montefano-Atletico Mariner (ore 15), Portuali Ancona-Alma Juventus Fano (ore 15), Tolentino-Sangiustese (ore 15). Classifica: Maceratese 27; K-Sport Montecchio 26; Chiesanuova 25; Urbania 24; Tolentino 22; Osimana 19; Matelica e Urbino 18; Montegranaro e Sangiustese 17; Fabriano Cerreto 14; Montefano 11; Monturano 9; Portuali Ancona 8; Atletico Mariner 6; Alma Juventus Fano 3.