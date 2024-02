"Ecco Ray Charles e Stevie Wonder"

I brani più amati e famosi di due colossi della musica del ‘900 sono pronti ad emozionare il pubblico di ‘Senigallia Concerti’. La rassegna promossa dal Comune e dall’associazione culturale Lemuse, con la direzione artistica del Maestro Federico Mondelci, oggi (ore 17) al Teatro La Fenice propone il concerto "The Best of Stevie Wonder & Ray Charles". Protagonisti sono l’Orchestra Lemuse, Massimo Morganti (trombone solista) e lo stesso Mondelci (sassofono solista).

Mondelci come è nato questo originale progetto?

"Nasce dalla collaborazione che ho da anni con il Teatro dell’Opera di Yerevan (Armenia). Qui, dopo aver eseguito tanti concerti di repertorio, mi è stato chiesto di proporre un progetto crossover e così ho pensato a una rivisitazione di Ray Charles e Stevie Wonder, due giganti del pop e del soul. Ho coinvolto Massimo Morganti, impegnato nel doppio ruolo di trombone solista e di arrangiatore. La scelta orchestrale comprende una ricca sezione di strumenti ad arco che conferisce una sonorità classica, unita alla ritmica di pianoforte, basso elettrico e batteria, infine le voci che sono il mio sax e il trombone di Morganti. Il progetto è in prima nazionale".

E’ stato difficile arrangiare le canzoni di questi due grandi geni?

"Riproporre in veste strumentale il repertorio di due mostri sacri come Ray Charles e Stevie Wonder ha rappresentato una sfida non di poco conto! Il risultato è esaltante, una novità assoluta: i brani rivivono di un sound nuovo che mantiene inalterata la potenza espressiva. I brani scelti sono conosciuti dal pubblico di tutte le età. Le loro canzoni vanno oltre i confini dei generi musicali".

La scelta delle canzoni come è stata fatta?

"Indubbiamente partendo dai loro classici più celebri, come ‘Georgia On My Mind’, ‘Hit The Road Jack’ e ‘Hallelujah! I Love Her So’ per Ray Charles, e ‘Superstition’, ‘Isn’t She Lovely’, ‘Sir Duke e ‘I Just Call To Say I Love You’ di Stevie Wonder. Tutte composizioni rilette in chiave strumentale. Ciò rappresenta indubbiamente una nuova possibilità espressiva".

Lei non è certamente nuovo a operazioni di ‘contaminazione’ musicale.

"Sì, in passato ho portato avanti vari progetti tra cui le rivisitazioni, sempre in chiave strumentale, di brani dei Beatles, di Charles Aznavour e di brani americani".

Come è nata la scelta di Massimo Morganti per gli arrangiamenti?

"Morganti è un musicista di razza, apprezzato come trombone nell’ambito del jazz ma ha sviluppato una abilità a orchestrare e arrangiare come pochi altri. E questo sia nell’ambito del jazz che nella musica classica e crossover. I suoi arrangiamenti sono straordinari e in questo progetto si è letteralmente superato". ‘Senigallia Concerti’ sta avendo molto successo, una sfida vinta. Merito anche di queste ‘contaminazioni’?

"Affiancare alla musica classica altre forme e generi rappresenta un arricchimento che permette di coinvolgere nuovi pubblici. Questa produzione sta suscitando un grande entusiasmo, il concerto è già sold-out. Senigallia Concerti è già conosciuta in ambito regionale per l’altissima qualità degli artisti ospitati. Il concerto del 10 marzo, ad esempio, vedrà sul palco della ‘Fenice’ Giuseppe Gibboni vincitore del Premio Paganini, premio che grazie a lui torna in Italia dopo 24 anni di assenza. Al suo fianco la chitarrista Carlotta Dalia, un altro prodigio".

Raimondo Montesi