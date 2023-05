Ecco sul palco il Dan Costa Trio, uno dei più grandi talenti al piano

E’ il Dan Costa Trio il protagonista del nuovo appuntamento con ‘Calici di Note 2023 – second set’, rassegna organizzata da Ancona Jazz. Domani (ore 21.30) alla Tenuta Moroder di Montacuto il grande pianista in esibirà insieme a Nicola Di Camillo, contrabbasso, e Bruno Marcozzi, batteria. Nel folto gruppo dei pianisti dell’ultima generazione, Costa sta emergendo come uno dei più talentuosi e ispirati riguardo al jazz di orientamento latino e brasiliano. Il suo primo album ‘Suite Tres Rios’ ottenne recensioni entusiastiche nelle riviste specializzate, e gli permise di iniziare a girare il mondo in tour di successo. Esplosivo pianista di raffinate qualità interpretative, Dan affronta repertori originali e classici con quel cuore e quella passione che l’universo brasiliano pone sempre in primo piano.