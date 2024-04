Ecco un poker di primi cittadini: tutti presenti

I sindaci anconetani del primo quarto di secolo riuniti insieme sotto il nome della Resistenza e dell’Antifascismo. Mentre Daniele Silvetti leggeva il suo breve discorso, sebbene davvero carico di significato, dal palco di piazza Cavour addobbato per il 25 Aprile, ad assistere in mezzo al pubblico c’erano gli ultimi tre ‘governatori’ di Ancona che lo hanno preceduto. Valeria Mancinelli, Fiorello Gramillano e Fabio Sturani, andando in ordine cronologico al contrario, hanno rimpolpato il corteo che dal Monumento ai Caduti in piazza IV Novembre è sfilato lungo il viale della Vittoria fino ad arrivare alla grande e splendida piazza centrale.

Valeria Mancinelli è stata fermata e salutata da tante persone lungo il cammino e al termine del comizio; in fondo un anno fa esatto c’era lei sul palco di piazza Cavour assieme alla presidente Anpi e il suo discorso era stato applaudito dalla folla. Il mese successivo la città è andata al voto e per la prima volta nella storia anconetana il centrodestra ha vinto le elezioni. Davvero tanti gli anconetani che ieri hanno voluto partecipare alle manifestazioni per il 25 Aprile.