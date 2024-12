"Ed ora ci aspetta un Capodanno stellare. Presto il nuovo ospite"

"Sarà un Natale accogliente e un Capodanno stellare". Tutto ciò che accadrà, partendo da ieri, fino al 6 gennaio prossimo è farina del sacco dell’assessore ai Grandi Eventi, Angelo Eliantonio. Assieme alla dirigente del servizio, Roberta Alessandrini (a suo agio dopo aver organizzato tutti i Natali della precedente amministrazione di centrosinistra), hanno allestito il calendario dei 37 giorni di ‘Ancona che brilla’ edizione 2024-25: "Sarà il Natale delle luci, qui in piazza Roma come al viale e in corso Carlo Alberto e poi fino ai quartieri della periferia e ai borghi, come non avete mai visto prima _ ha detto nel suo breve intervento dal palco l’assessore Eliantonio _. Appunto, un Natale diffuso su tutto il territorio. Inoltre, sarà un’edizione delle celebrazioni natalizie accogliente nei confronti dei tanti che arrivano da altre città, non solo della provincia. Gente che torna a fare Natale ad Ancona dopo tanti anni e noi appunto li accogliamo tutti con piacere. E poi ci attende anche un San Silvestro da favola, con Alex Britti come ospite principale, mentre nei prossimi giorni annunceremo un altro ospite (un artista internazionale famoso nell’area del dj set, ndr.). Infine un messaggio dedicato al commercio: a tutti voi dico di acquistare locale, prodotti anconetani".

Il grande evento natalizio è stato anche il banco di prova per la viabilità cittadina e per i parcheggi. Presenti molti agenti della polizia locale che hanno avuto il loro bel da fare per impedire il fenomeno del cosiddetto parcheggio abusivo. Ma sostanzialmente a parte qualche indisciplinato, è filato tutto per il vesro giusto. Presi d’assolto i parcheggi. Un po’ meno, come d’abitudine quello degli Archi.