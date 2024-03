"Escape dinner", poi musica tra anni ’80 e ’90 al Santa Monica

Si annuncia un lungo weekend al Santa Monica di Ancona. Si inizia già domani sera (ore 20.30) con ‘Escape Dinner - Cena, risolvi, salvati’, la cena-escape ricca di suspence, indovinelli ed enigmi tutti da risolvere. Stavolta tocca alla storia ‘Incubo nella Piramide’, per addentrarsi tra i misteri dell’Egitto. Previsto un premio per il vincitore (non c’è un numero minimo o massimo di giocatori). Prenotazioni: 0712862577 e 3518846706 (chat whatsapp). Venerdì, dalle ore 21, nuovo format ‘Cartoonia Evolution’, una serata decisamente divertente dedicata agli anni Novanta, dai cartoni animati alla più amata dance dell’epoca. A tenere compagnia al pubblico saranno tre volti assai noti, Alex-T, Andrea Paladini & Franky People. Previste sia la cena che il dopocena, con cocktail bar fino a tarda notte. Sabato, sempre dalle ore 21, spazio a ‘Generation 80’s’, con musica rigorosamente anni Ottanta, insieme a Davide Domenella & Veronica Key.