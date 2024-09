Estraevano denti e ponti d’oro dalle salme e li rivendevano a un ‘compro oro’: cinque indagati

Ancona, 21 settembre 2024 – Estraevano protesi dentarie in oro dalle salme e le rivendevano a un ‘compro oro’: era stata l’idea di alcuni dipendenti infedeli di una società appaltatrice di servizi cimiteriali, che opera in diversi Comuni della Provincia di Ancona, nel corso delle esumazioni ed estumulazioni estraevano le protesi dentarie in oro dalle salme e le rivendevano a un ‘compro oro’. Gli indagati sono in totale cinque.

I fatti, emersi nell'ambito di un'indagine dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Jesi, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, risalgono allo scorso anno. Dalle indagini dei carabinieri è stato anche riscontrato, in occasione dell'estumulazione di una salma, che alcuni degli indagati, insieme a un dipendente di un'impresa di onoranze funebri, avevano proceduto alla riduzione del corpo sebbene non completamente mineralizzato.

Nei confronti degli indagati la Procura ha emesso l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Devono rispondere, a vario titolo, dei reati di vilipendio di cadavere e di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere.