Ex ospedale, al via i lavori per i parcheggi

Alla fine la zona di sosta in una parte dell’ex ospedale su viale della Vittoria si concretizza. Sono partiti, infatti, i lavori per la realizzazione dei trenta nuovi parcheggi. La durata dei lavori è stimata in un paio di mesi.

"La zona che ospiterà il parcheggio - anche funzionale al distretto sanitario all’ex dispensario - è quella prospiciente il Viale – spiegano dal Comune –, l’unica che era disponibile sotto il profilo tecnico per ricavare un parcheggio, stante le criticità presenti nelle altre aree limitrofe. L’intervento, finanziato con 60mila euro, prevede un’area di ingresso, gli stalli dei parcheggi disposti su due file, e un’area di uscita. Il tutto ovviamente con ripristini del manto stradale laddove usurato, segnaletica orizzontale e verticale, spostamento della recinzione per delimitare il parcheggio dall’area del cantiere e una implementazione dei punti luce. L’intervento è a cura del Comune e rientra nel protocollo d’intesa stipulato con l’Azienda Sanitaria proprietaria dell’area che, in un futuro ancora non quantificabile sotto il profilo dei tempi, dovrà procedere a dar vita al piano di recupero complessivo dell’area dell’ex ospedale, ovviamente d’intesa con l’Amministrazione comunale".

I lavori del nuovo parcheggio si inseriscono in quella serie "di attenzione per il Viale della Vittoria che si stanno susseguendo in maniera armonica: significative potature degli alberi, sostituzione dei pali della luce ammalorati, prossima sistemazione degli avvallamenti nel tratto tra il cavalcavia ed il Mercantini, rifacimento della segnaletica orizzontale. Sullo sfondo il qualificante processo di partecipazione ’Il Viale che vorrei!’ che vede coinvolta, insieme alla stessa Amministrazione comunale, la Scuola di Ateneo di Architettura e Design dell’Università di Camerino per la definizione di un documento di indirizzo (masterplan) dove è fortemente coinvolta la comunità. Un percorso che ha infatti già visto sviluppare una serie di iniziative ed incontri con rappresentanti di categorie rappresentative delle diverse sensibilità tecniche, culturali, sociali, produttive, ambientali della nostra comunità, oltre ai rappresentanti dei comitati dei quartieri".

"La restituzione di quanto sviluppato in questi tavoli – copncludono dall’amministrazione comunale – sarà oggetto di un prossimo incontro pubblico, nel corso del quale saranno anche illustrate le risposte al questionario proposto dall’Amministrazione comunale e compilato da oltre 1.200 cittadini e cittadine che hanno espresso le loro opinioni sul Viale della Vittoria, su come lo trovano oggi, su come piacerebbe immaginarlo nel futuro".