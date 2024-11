Fabriano-Cerreto recrimina: "Il loro vantaggio un infortunio del portiere, una dozzina di palle gol"

Nessuna vittoria per le nostre, solo pareggi, in trasferta per il Fabriano Cerreto e Portuali rispettivamente sul campo dell’Atletico Alma Juventus Fano e su quello del Monturano, e una sconfitta, dell’Osimana, a Macerata. "Abbiamo dilapidato due punti. Sono molto amareggiato - ammette mister Caporali del Fabriano Cerreto -. Non mi piace parlare di questa partita, perché non so nemmeno con chi abbiamo giocato visto questo via vai di giocatori a Fano rispetto all’inizio del campionato. Una squadra praticamente sconosciuta rispetto a qualche domenica fa. Ma l’abbiamo affrontata con molto rispetto e attenzione, una partita pericolosa, anche se abbiamo fatto tutto noi. Il loro vantaggio è un infortunio del nostro portiere, poi abbiamo avuto almeno una dozzina di palle gol, un palo, una traversa, un rigore solare non concesso". I Portuali scappano in vantaggio contro il Monturano, poi si fanno riprendere. "E’ stata una partita giocata a viso aperto da ambedue le squadre - dice il team manager dei dorici, Simone Rosi -. Ci si era messa bene con il vantaggio iniziale, poi ci hanno ripreso e alla fine abbiamo un po’ sofferto soprattutto sulle fasce. Va bene comunque il punto in uno scontro diretto. Ma domenica contro il Fano cercheremo di conquistare la vittoria che ci manca da settembre". Quinta sconfitta su sei trasferte per l’Osimana beffata nel finale. I cambi hanno cambiato le sorti del match. Un’Osimana che deve osare di piu, ma anche un po’ sfortunata con il palo colpito da un gran destro di Mafei e poi punita da un infortunio della retroguardia. "Una sconfitta che brucia. Siamo stati bravi a contenerli per quasi l’intera partita, poi su una gestione palla dove potevamo fare meglio, è nata l’azione del loro gol - le parole di Borgese, uno dei migliori come sempre -. Ci abbiamo provato, anche con l’ingresso di Cristian, ma è andata male". Da un ritorno al probabile addio di Bugaro.