Falcomics fa 235mila. Battuti tutti i record:: "Un sogno che si avvera"

Quando la realtà supera la fantasia. E dire che la fantasia, in un festival come Falcomics, è decisamente presente in tutta la città. L’edizione 2024 batte ogni record: se al Carlino, pochi giorni prima dell’inizio, il direttore artistico Gianluca Del Carlo aveva puntato l’obiettivo a quota 150mila presenze, alla fine della domenica, terzo e ultimo giorno, i visitatori sono stati circa 235mila. Un successo straordinario per la kermesse dedicata ai mondi comics, games e cultura pop. Come ribadito a chiare lettere dal sindaco Stefania Signorini sul palco, la quale ha ringraziato gli organizzatori di Live Emotion Group Sandro Giacomelli, Tania Ferri ed Elisabetta De Luca, oltre a Del Carlo, "per aver dato forma al nostro sogno. Voglio menzionare anche le centinaia di persone, le associazioni, i volontari e gli artisti che hanno reso unica la manifestazione, determinando una riuscita anche al di sopra delle aspettative. Abbiamo vissuto un fine settimana magico. Migliaia di grazie a tutti voi". Giacomelli, dal canto suo, ha rimarcato il forte legame che si è creato con la città.

Tra i momenti speciali di ieri, la consegna di un quadro di Batman dipinto da Carmine Di Giandomenico, che sarà donato al reparto di oncoematologia dell’ospedale Salesi di Ancona. Tutto questo, in piazza Mazzini. Ma le persone hanno gremito l’intera città, sull’asse di via Bixio tra il parco Kennedy e piazza Catalani, a girovagare tra le 12 aree tematiche e gli stand di un centinaio di espositori. Immancabili i cosplay, i costumi, le maschere e i colori. Tra gli ospiti presenti, Guido De Angelis che ha presentato la sua biografia ‘Il sognatore’, nonché i doppiatori Lorenzo Scattorin, Alex Polidori, David Chevalier, Davide Perino e Mirko Cannella.

L’ultimo atto con la festa di chiusura al Caracas, in spiaggia. Si sono spenti così i riflettori sul festival, ma si sono accesi, virtualmente, quelli dell’estate falconarese. Forse però, nei pensieri di tutti, c’è già il desiderio di battere qualche altro record a maggio dell’anno prossimo. Falcomics 2025 sembra già dietro l’angolo.

Giacomo Giampieri