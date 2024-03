FC Osimo si riprende la vetta. L’Ostra resiste al comando

Ennesimo ribaltone in vetta al girone D di Seconda dove il San Biagio pareggia col Candia Baraccola e viene superato al comando dall’FC Osimo, oltre a venire agganciato dal Loreto, che a sua volta, nelle settimane scorse, aveva perso il primato dopo aver condotto per diverse giornate. Cinque partite alla fine e lotta più che mai aperta dove FC Osimo, Loreto e San Biagio sono racchiuse in un punto. Non meno affascinante la lotta nel girone C: l’Ostra pareggia nel derby interno con l’Olimpia Ostra Vetere in uno stadio tutto esaurito ma resiste al comando. L’Argignano pareggia, non sfruttando l’occasione per il sorpasso.

25esima Giornata.

Girone C. Risultati. Aurora Jesi-Argignano 0-0; Corinaldo-Trecastelli 0-0; Le Torri Castelplanio-Monsano 1-1; Leonessa Montoro-Cupramontana 0-1; OJ Falconara-Avis Arcevia 1-1; Ostra Calcio-Olimpia Ostra Vetere 0-0; Serrana-Palombina Vecchia 2-3; Terre del Lacrima-Rosora Angeli 2-0. Classifica. Ostra Calcio 53; Argignano 52; Avis Arcevia 48; Olimpia Ostra Vetere 47; Cupramontana 40; Terre del Lacrima, Monsano 39; Corinaldo 38; Trecastelli 36; Le Torri Castelplanio 32; Palombina Vecchia 27; Serrana 23; Leonessa Montoro 20; Aurora Jesi 17; Rosora Angeli 15; OJ Falconara 14. Prossimo turno. Argignano-Le Torri Castelplanio; Avis Arcevia-Leonessa Montoro; Corinaldo-OJ Falconara; Cupramontana-Olimpia Ostrsa Vetere; Monsano-Serrana; Palombina Vecchia-Aurora Jesi; Rosora Angeli-Ostra Calcio; Trecastelli-Terre del Lacrima.

Girone D. Risultati. Agugliano Polverigi-GLS Dorica 3-2; Ankon Dorica-Nuova Sirolese 1-1; Atletico Ancona-FC Osimo 0-3; Candia Baraccola-San Biagio 1-1; Colle 2006-Loreto 0-2; Europa Calcio-Piano San Lazzaro 3-3; SA Castelfidardo-Osimo Stazione Five 2-0; Villa Musone-Giovane Offagna 1-1. Classifica. FC Osimo 55; Loreto, San Biagio 54; SA Castelfidardo, Agugliano Polverigi 47; Nuova Sirolese 46; Ankon Dorica 43; GLS Dorica 42; Villa Musone 33; Candia Baraccola, Piano San Lazzaro 27; Osimo Stazione Five 21; Europa Calcio, Atletico Ancona 20; Giovane Offagna 19 (-1); Colle 2006 2. Prossimo turno. Giovane Offagna-Europa Calcio; GLS Dorica-Colle 2006; Loreto-FC Osimo; Nuova Sirolese-Atletico Ancona; Osimo Stazione Five-Ankon Dorica; Piano San Lazzaro-Candia Baraccola; SA Castelfidardo-Agugliano Polverigi; San Biagio-Villa Musone.

Andrea Pongetti