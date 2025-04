Festa del 25 aprile: ecco Falkatraz festival

Per celebrare il 25 aprile, al parco Kennedy torna venerdì la 18esima edizione del tradizionale Falkatraz festival tra musica, talk e attività per bambini. Il raduno ha un volto polivalente e intergenerazionale, al ritmo della controcultura, arte di strada, musica alternativa, impegno sociale, aggregazione dal basso, nel cuore verde del principale parco, per una giornata di cultura popolare antifascista, con le tante attività a partire dalle 14.30 e fino a sera. La manifestazione è autogestita dall’associazione Falkatraz Onlus, con il sostegno per il palco, il gazebo e altre strutture del Comune e del Csv Marche e grazie all’impegno dei suoi volontari e dei partecipanti. A ideare festa e contenuti anche il Collettivo Metropolis, Jassart, Centri sociale delle Marche, Campagna Per il clima fuori dal fossile, in memoria di Gianfranco Pistola. Il pranzo sociale si svolgerà in forma di picnic, ma sarà attivo anche quest’anno il "baretto" esagonale. Radio Falkatraz sarà in onda dal mattino con le proprie trasmissioni.

Dal primo pomeriggio, evento accompagnato da dj set e concerti live sul main stage del parco, con l’esibizione delle band Essence, Mirror Shards, C.sw.s., Mais, Jesterhead e Røv. Dalle 15, al second stage sulla rotonda, spazio a truccabimbi e animazioni a cura di Cristy Art Cristiana Tittarelli e poi il laboratorio di falegnameria didattica per bambini, a cura di Sara Bardella di Falegnamoteca. Per gruppi di dodici, i più piccoli potranno immaginare, progettare e realizzare quel che è suggerito dalla fantasia. Intanto dai microfoni si ascolteranno ‘Liberazioni’, voci, talk, musica, storie di resistenza di ieri e di oggi. Tutto il giorno il collettivo Jassart curerà il live painting ‘La murata che resiste’. Alle 15 partirà anche ‘Conosciamo le erbe spontanee’, una passeggiata di conoscenza. Venerdì rimarranno allestiti il mercatino di autoproduzioni artigianale e gli spazi espositivi.