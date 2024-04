Finti clienti svaligiano un negozio: rubati 15mila euro di cosmetici

Osimo (Ancona), 26 aprile 2024 – Entrati nel negozio, spacciandosi per clienti, si sono sparpagliati su diverse corsie riempendo diverse sacche dei prodotti più costosi per un bottino di circa 15mila euro. L’allarme è stato attivato subito dal personale ma il blitz è stato fulmineo e portato a termine dai tre che hanno agito contemporaneamente lo scorso mercoledì pomeriggio all’interno di un negozio di cosmesi e igiene personale del centro commerciale dell’ex consorzio al San Carlo di Osimo.

Il personale se n’è accorto quando il colpo era stato consumato e i tre si davano alla fuga su una macchina parcheggiata nei pressi dell’ingresso. I carabinieri indagano sulla scorta delle immagini delle telecamere interne e, a supporto, di quelle delle esterne che sono ocr, hanno cioè la capacità di leggere le targhe delle automobili in transito, lungo il percorso di ingresso e uscita da Osimo. Pare che quelle del negozio abbiano inquadrato un volto, già noto alle forze dell’ordine, di etnia rom.

Un mese fa circa un episodio analogo ai danni dello stesso centro. Raid che in entrambi i casi si sono concretizzati nel giro di pochissimi minuti e che sono costati diverse migliaia di euro proprio per la presenza, nel bottino, di profumi di marca. I controlli continuano per tentare di dare un volto agli altri due e per acciuffare la banda. Intanto, come disposto dal Comitato provinciale della sicurezza, continuano i controlli congiunti delle forze dell’ordine in centro storico a Osimo per mettere un freno a eventuali illeciti.