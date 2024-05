Giornata di formazione della polizia locale

Grande partecipazione, ieri mattina, alla giornata di formazione gratuita del personale di Polizia locale e, finalizzata, soprattutto alle attività di sicurezza stradale e ai posti di controllo, anche con l’ausilio delle unità cinofile per contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Tanti gli agenti, falconaresi e non, intervenuti in uniforme che hanno preso parte all’evento realizzato all’auditorium Fallaci di Castelferretti e promosso dall’associazione professionale International Police Training System, in collaborazione con il Comando di Polizia locale di Falconara. L’iniziativa si è rivelata particolarmente proficua per gli operatori che, da sempre, sono impegnati a garantire presidi di legalità nel territorio comunale. Lo dimostrano anche alcune recenti operazioni in materia di droga, quando gli agenti hanno scoperto persone e sostanze in alcuni immobili abbandonati.