Giravano in auto senza patente. Due conducenti finiscono nei guai

Prosegue incessante il presidio del territorio comunale da parte della polizia locale falconarese. Negli ultimi giorni, infatti, gli uomini guidati dal comandante Luciano Loccioni sono stati impegnati nei controlli stradali e, in due circostanze, gli automobilisti sono stati sorpresi a guidare le autovetture senza patente. Nei guai, però, sono finite anche due persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti, tra queste anche una ragazzina, che poi sono state sanzionate per le violazioni nella materia.