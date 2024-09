Gli under sgomitano: almeno tre in campo

Anche nell’Ancona gli under nel prossimo campionato giocheranno un ruolo essenziale. Da quest’anno in serie D è obbligatorio schierarne almeno tre per tutto l’arco dei 90’: un giocatore nato nel 2006 (o anni seguenti), uno nel 2005 (o seguenti) e uno nel 2004 (o seguenti). La rosa a disposizione di Massimo Gadda al momento conta 24 giocatori, dei quali undici sono over e tredici under. Tra questi tredici, appunto, ogni partita Gadda deve sceglierne tre da inserire nell’undici iniziale e altri da far subentrare secondo necessità.

Un under è il portiere, Matteo Bianchi, classe 2005 in prestito dall’Atalanta, che ha già mostrato buone cose anche nella partita di Recanati. L’alternativa dovrebbe essere un altro 2005, quel Klaidas Laukzemis dell’Imolese che potrebbe arrivare ad Ancona oggi o domani a giocarsi il posto con Bianchi. Sarebbe il quattordicesimo under. Gli altri slot destinati ai giovani sono nel ruoli di movimento. In difesa c’è il croato Valent Savor, classe 2006 in prestito dal Koper, che aspetta ancora di esordire in una partita ufficiale perché la società attende il transfer dalla Croazia e dunque non ha potuto ancora tesserarlo.

Tra gli esterni di centrocampo finora si sono messi in mostra Francesco Ramires, unico 2004 della rosa di Gadda, che gioca anche da braccetto sinistro della difesa, Endri Dama, 2005, Francesco Merighi, 2005, e il canadese Chiemeka Azurunwa, 2006, ma in questo settore si sono distinti anche giocatori ex primavera dell’Ancona, e cioè il 2005 Michele Mazzoni, il 2005 Davide Paglialunga, in campo anche contro la Recanatese, e il 2006 Denis Useini.

La panoramica degli under ex Ancona è completata dal difensore 2007 Tommaso Galeotti e dall’altro difensore 2005 Emiliano Bugari, ma anche dall’attaccante 2005 Giulio Pangrazi. In attacco Pangrazi è l’alternativa al 2005 Nicolò Amadori, arrivato in prestito dal Cesena: è quest’ultimo che s’è procurato il rigore contro la Recanatese che ha permesso all’Ancona di triplicare dal dischetto con Boccardi.

Tre giocatori da scegliere nei ruoli di portiere, difensore, esterno di centrocampo e attaccante, ma anche portiere e due esterni, come a Recanati, per esempio. E’ anche per questa ragione, cioè per avere tante alternative, ma anche perché questi giovani calciatori hanno già dimostrato di poter dire la loro, in campo, che l’Ancona ha ben tredici cosiddetti "under". Bianchi, Savor, Azurunwa, Dama, Amadori e Mazzoni sono quelli che finora si sono messi maggiormente in mostra. Ma è solo agosto e c’è ancora tanto tempo per scoprire quanto vale l’apporto dei giovani dorici.

