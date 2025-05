"Gormiti", un gioco per duemila

La sfida educativa più attesa dell’anno, offerta dalle grotte di Frasassi alle scuole italiane per sensibilizzare gli studenti alla salvaguardia del pianeta, con gli amatissimi protagonisti della serie "Gormiti - The new era", girata nel favoloso sito naturalistico, sta per arrivare alla sua fase conclusiva. Domani mattina il PalaTriccoli di Jesi ospiterà la finale nazionale del progetto didattico "Gormiti – The new era game" che vedrà protagonisti oltre duemila studenti provenienti da ogni parte d’Italia. A tenere alta la bandiera marchigiana saranno quindici scuole delle Province di Ancona, Fermo, Pesaro e Macerata. Un evento straordinario per celebrare l’impegno e la preparazione delle scuole finaliste, che si sono distinte durante le tappe del tour affrontando con entusiasmo temi fondamentali come il risparmio idrico, la raccolta differenziata, l’economia circolare e la lotta all’inquinamento. Le classi partecipanti avranno l’occasione non solo di competere in un coinvolgente quiz interattivo, ma anche di visitare le grotte promotrici del progetto e custodi di un patrimonio geologico unico al mondo. "È una grande occasione per celebrare il sapere e l’impegno dei nostri giovani studenti in un contesto dinamico, immersivo e divertente – commenta Lorenzo Burzacca, amministratore unico delle grotte –. Vedere tanto entusiasmo attorno a temi così importanti ci incoraggia a continuare su questa strada, con l’obiettivo di ispirare una nuova generazione di cittadini consapevoli".