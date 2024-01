Grotte di Frasassi, è boom di visitatori

Oltre 298mila visitatori nel 2023. Con questi numeri le Grotte di Frasassi, a Genga, nelle Marche, battono il nuovo record di presenze degli ultimi vent’anni. A questi, si aggiungono le visite ai musei e ai siti d’arte del territorio: sono stati 84mila i visitatori al santuario Madonna di Frasassi, più noto come Tempio del Valadier, e 53.200 quelli ai musei di Genga e San Vittore per 435.200 presenze registrate nell’area di Frasassi nell’ultimo anno. Il sindaco di Genga, Marco Filipponi, esprime "grande soddisfazione per il lavoro fatto in questi anni dal Comune e dal Consorzio Frasassi, che oggi più che mai ci spinge a continuare nella rotta programmata con sempre più forza e convinzione". Il 2024 si è aperto all’insegna di un grande progetto cinematografico col lancio nel mercato internazionale della nuova serie live action "Gormiti-The New Era", girata nei mesi scorsi nelle Grotte di Frasassi e nel territorio circostante, prodotta da Rainbow con Giochi Preziosi.