"Hänsel e Gretel. Favola da tavola": di scena il Canguro

Al Teatrino del Piano di Ancona oggi (ore 18, biglietto 5 euro; prenotazione 071 82805) va in scena la nuova produzione del Teatro del Canguro, ‘Hänsel e Gretel_Favola da tavola’, con Natascia Zanni. Il testo è di Adriana Zamboni e Lucio Diana, la regia di Adriana Zamboni. La fiaba di Hänsel e Gretel è una vecchissima storia che i Fratelli Grimm hanno trascritto all’inizio del 1800, quando in Europa c’era tanta fame.

Oggi le cose sono cambiate, ma quando ci viene quel languorino, cosa mangiamo? I bambini vengono accolti davanti a un tavolo che presto verrà apparecchiato: per una colazione o una merenda? Cosa nasconde il classico cestino da picnic? Ci sono cose da mangiare, ma c’è anche altro, come il necessario per preparare il tè o il caffè. Ma tutto fa venire voglia di giocare. Una mela non è solo un frutto, ma con un po’ di fantasia può trasformarsi nel viso di un bambino. E una caffettiera può diventare una strega dal naso adunco.