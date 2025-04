I bambini della Montalcini incontrano la Stradale

La Polizia di Stato - Sezione Polizia Stradale di Ancona - ha incontrato la classe 1D della Scuola Primaria Levi Montalcini di Chiaravalle e la maestra Eleonora per un interessante momento di formazione sulla sicurezza stradale. Grazie al progetto “Biciscuola” i giovani alunni hanno potuto conoscere la mascotte virtuale “Wolfie” che li ha guidati in un divertente percorso di apprendimento e consapevolezza, inserito a margine di una delle più importanti manifestazioni ciclistiche: il “Giro di Italia”. I bambini hanno imparato le principali regole per viaggiare in sicurezza a bordo della loro bici.