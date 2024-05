I sogni del Camerano si infrangono contro il Montemarciano che va in finalissima

CAMERANESE

1

MONTEMARCIANO

2

REAL CAMERANESE: Fatone, Stocchi (12’ st Cola), Baldarelli, Casaccia, Baldini, Baro (12’ st Marchionne), Defendi, Angeletti (40’ st Bocci), Portaleone, Anconetani, Razgui. Panchina: Felicetti, avarucci, Recanatini, Taddei, Domenichetti. All. Pantalone.

MONTEMARCIANO: Fabrizzi, Rossi, Lucci, Sanviti, Zoppi, Giancamilli, Gramazio (41’ st Lucci), Gorini, Pellonara (17’ st Moschini), Magini (27’ st Passeggio), Silvestrini. Panchina: Parasecoli, Di Prenda, Marchesini, Stefanini, Clementi, Renda. All. Caccia.

Arbitro: Spadoni di Pesaro.

Reti: 33’ pt Giancamilli, 39’ pt Gorini, 48’ st Portaleone.

Il Montemarciano espugna Camerano e vola alla finalissima playoff di Prima Categoria. Finisce nella finale del girone B il sogno Promozione per la Real Cameranese che non riesce a sfruttare i due risultati a disposizione oltre che il fattore campo. Il Montemarciano nel giro di sei minuti mette al sicuro il risultato nel primo tempo: prima con Giancamilli che al volo dal limite dell’area lascia partire un gran tiro che si insacca a fil di palo. Il raddoppio con un colpo di testa di Gorini, complice una deviazione di Baro che nel disperato tentativo di respingere mette fuori causa il proprio portiere. Nel secondo tempo la Real ci prova, ma i locali trovano il gol solo in pieno recupero con un colpo di testa di Portaleone, ma non basta. Festeggia il Montemarciano che nel prossimo fine settimana se la vedrà nella finalissima con la vincente del girone A, partita che si giocherà oggi tra Avis Montecalvo-Athletico Tavullia.