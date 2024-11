I virtuosi delle emergenze. Comune al tavolo nazionale

Grande riconoscimento al Comune di Falconara che entra a far parte di un tavolo tecnico nazionale sulla gestione delle emergenze industriali perché considerato esempio virtuoso. E’ quanto emerso ieri, martedì 12 novembre, quando l’ingegner Giovanna Badiali, responsabile dell’Ufficio Ambiente, ha partecipato al webinar organizzato da Anci in collaborazione con Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e ISPRA, dedicato appunto alla gestione delle emergenze industriali e alla corretta applicazione della normativa Seveso III.

L’incontro, rivolto ai Comuni italiani, ha rappresentato un’importante occasione per approfondire i ruoli delle amministrazioni e gli obblighi normativi a cui sono soggette come l’informazione alla popolazione, l’aggiornamento dei piani di protezione civile e la collaborazione con le Prefetture per i Piani di Emergenza Esterna (Pee).

Particolare rilievo nell’incontro ha assunto l’intervento del Comune di Falconara Marittima, scelto dall’Anci come caso pratico virtuoso per le attività svolte in tema di prevenzione e gestione del rischio industriale.

Vi è stato modo di illustrare l’approccio alla sicurezza adottato al nostro ente, evidenziando l’importanza data alla collaborazione tra enti locali, cittadini e istituzioni, e condividendo le esperienze e soluzioni adottate per affrontare le sfide connesse alla presenza di stabilimenti Seveso sul territorio.

Grazie al riconoscimento del lavoro svolto, Falconara è stata invitata a entrare in un gruppo di lavoro dedicato, istituito con Anci, Ispra e Ministero dell’Ambiente, per contribuire allo sviluppo di strategie innovative e migliorare ulteriormente la comunicazione sui rischi industriali.

"Essere stati individuati come esempio virtuoso è sicuramente motivo di orgoglio e ringrazio convintamente tutti i nostri uffici comunali che lavorano con costante impegno e professionalità per ottenere questi risultati, ma è anche e soprattutto uno stimolo a fare ancora di più per la sicurezza della nostra comunità", ha dichiarato Elisa Penna, assessore all’Ambiente del Comune di Falconara Marittima. "Il nostro impegno continuerà con determinazione, in stretta sinergia con le istituzioni e a beneficio dei cittadini".

Il webinar ha ribadito quanto sia cruciale il ruolo dei Comuni nella gestione delle emergenze e nella tutela del territorio, fornendo strumenti e competenze fondamentali per affrontare le complessità di una realtà industriale in evoluzione.