Il 9 giugno si parlerà di Giacomo Matteotti

L’Associazione di Storia Contemporanea presenta tre nuovi libri di alcuni tra gli oltre 500 soci sparsi in giro per il mondo nelle prossime tre domeniche, con presentazioni tutte a Senigallia. Si inizia già domani, in occasione della festa della Repubblica (e della pace), col primo dei tre appuntamenti della ventunesima edizione della Rassegna di Storia Contemporanea, ideata dallo storico Marco Severini e quest’anno promossa dall’Associazione di Storia Contemporanea assieme alla Scuola di Pace e all’Anpi: al Parco della Pace verrà presentato il volume "Perché non possiamo non dirci", atti dell’omonima rassegna di qualche mese fa che ha visto le relazioni dello stesso Severini, di Lidia Pupilli, Alessia Amato, Orietta Candelaresi, Roberto Mancini, Mabel Morri, Emanuela Sbriscia Fioretti, Giovanni Spinozzi, Paola Via. Domenica 9 giugno secondo appuntamento con la prima presentazione pubblica del libro, contenente saggi di vari autori, "Giacomo Matteotti tra storia e memoria", alle 17.45 alla Rocca Roveresca. Quindi domenica 16 giugno, terzo e ultimo appuntamento ancora alla Rocca, alle 17.45; Sara Carbone presenterà il suo recente lavoro "Stephen Bantu Biko. Un testamento di speranza", prima monografia pubblicata in Italia dedicata a un grande oppositore dell’apartheid sudafricano.