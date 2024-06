Il Camerano si affida a Carvalho: "Un sogno"

Cambio di panchina nella Pallamano Camerano approdata nel gotha della pallamano nazionale. La formazione maschile gialloblu sarà guidata nella A Gold da Rui Manuel Fernandes Carvalho, nuovo direttore tecnico dei gialloblu. Carvalho, portoghese, classe 1982, ha già allenato in Italia, in A2, a Benevento oltre a collaborare anche con la nazionale under 17 portoghese in qualità di assistant coach.

"La Pallamano Camerano è una società molto organizzata, ambiziosa – afferma coach Carvalho – e la città ama la pallamano. Sarà un sogno giocare in A Gold, un campionato molto impegnativo, ma insieme, con tanto lavoro e ambizione, potremo affrontarlo in maniera tale che ci riempia tutti di orgoglio. Sarà una grande sfida, ma lotteremo e daremo tutto". Carvalho prende il posto di Davide Campana, il protagonista della scalata verso il vertice di Camerano che non farà più parte della famiglia gialloblu. Dopo anni di soddisfazioni e successi infatti si sono separate le strade di coach Campana e della Pallamano Camerano. "Di comune accordo" come ha comunicato la società gialloblu. Campana ha ottenuto successi a iosa tra prima squadra e settore giovanile. "Anni di grandi soddisfazioni, intensi e di crescita da ambo le parti. Un progetto condiviso che mattone dopo mattone è diventato un palazzo, con delle fondamenta solide, grazie al lavoro di tutti quanti. Si è gioito insieme ma anche pianto, si sono scritte insieme pagine di storia della Pallamano Camerano. Adesso è tempo di separarci: ognuno di noi prenderà una strada diversa, con un nuovo futuro da scrivere davanti a sè. Ma saremo sempre consapevoli di aver fatto parte di un grande viaggio, perché l’unica regola del viaggio è non tornare come sei partito. Grazie Davide". Questo è il messaggio della dirigenza della Pallamano Camerano che - oltre a gioire nelle scorse settimane con la squadra maschile promossa nella A Gold ha sfiorato anche il titolo italiano nell’Under 17 maschile. I ragazzi di Camerano, allenati da mister Vincenzo Laera, sono vice campioni d’Italia superati solo da Cassano Magnago.