Ancona conferma il Consiglio comunale e le manifestazioni "sobrie" del 25 aprile

"Mi è arrivata proprio adesso una comunicazione secondo cui per la morte del Pontefice, il governo ha dichiarato 5 giorni di lutto nazionale. Gli eventi pubblici e politici potrebbero slittare se non addirittura essere cancellati". Così nella tarda mattinata di ieri il sindaco Daniele Silvetti una volta appresa la notizia in ambito nazionale. A rischio, in particolare, sembravano poter essere sia lo svolgimento della seduta del consiglio comunale di domani mattina, ma soprattutto le celebrazioni per il 25 Aprile.

Nel corso della giornata, al contrario, è trapelato ottimismo su entrambi i fronti; il consiglio comunale è stato praticamente confermato ieri e a meno di sorprese dell’ultima ora la seduta è certa. Tra le delibere portate dalla giunta c’è l’importante scadenza del rendiconto. Per quanto riguarda il 25 Aprile, tutte le manifestazioni nazionali sono confermate e si svolgeranno "con sobrietà" come richiesto dal governo. La mattina del 25 Aprile, venerdì, appuntamento in piazza IV Novembre per la cerimonia al Monumento ai Caduti e poi il corteo fino a piazza Cavour con i discorsi delle autorità: si va verso la conferma del programma. Ricordiamo che il percorso del corteo inizialmente comunicato, dal Passetto al Pincio, è stato annullato e resta quello originale.