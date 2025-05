Il Poggio scrive anche al prefetto: "Fermate quelle folli corse delle moto"

"Cari motociclisti, se davvero avete il manico andate piano!". In uno dei tanti striscioni esposti nelle svariate occasioni di protesta assolutamente pacifica, i residenti della frazione Poggio hanno fissato una loro priorità, condivisa però con tutte le persone che durante la bella stagione non vogliono rischiare un incidente a causa dei motociclisti a cui sembra di stare in un circuito della MotoGp. Tra i residenti più attivi c’è anche Teodoro Buontempo, consigliere comunale di maggioranza (Ancona Protagonista X Silvetti). Buontempo si batte da anni affinché le istituzioni assumano delle misure, ormai divenute inevitabili, per limitare il fenomeno, davvero fuori controllo oltre che pericoloso e fastidioso. L’ultima lettera accorata il consigliere comunale l’ha mandata poche settimane fa al prefetto di Ancona: "Come accade puntualmente tutti gli anni – scrive Buontempo in maniera molto accorata – con l’inizio della primavera sono riprese le ‘passeggiate’ dei motociclisti lungo la Strada Provinciale n. 1 che da Sirolo arriva fino ad Ancona (e viceversa, ndr) passando per le Frazioni di Massignano, Poggio e Portonovo. Da tantissimo tempo come residenti del Poggio segnaliamo il problema dell’elevata velocità tenuta da quasi tutti i motociclisti in transito lungo questo tratto di strada ma ogni nostro sforzo, compresa una raccolta firme consegnata a tutti i soggetti interessati già parecchi anni fa, è rimasto a oggi inascoltato. Si tratta di vere e proprie corse con cui i centauri sembrano sfidarsi e non sono rari i gruppi che, per molte ore della giornata, fanno su e giù lungo il tratto Portonovo–Sirolo con moto che, a giudicare dal rumore, saranno sicuramente anche elaborate. Siamo sfiniti dal prolungarsi di questa situazione, di sentire per interi week-end il rumore delle moto in assenza di ogni tipo di controllo; siamo spaventati per noi, i nostri figli, le persone anziane che percorrono tali strade venendo superati/sfiorati da ‘frecce’ che viaggiano a più di 100 km/h; siamo stanchi di vedere ragazzi coperti da lenzuoli, di sentire i loro genitori piangere, di vedere sempre le stesse scene".

Il fenomeno è già partito, se possibile in maniera ancor più amplificata, in questo primo assaggio di primavera. Tra le soluzioni proposte dai residenti, oltre a maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, un autovelox e anche la presenza sulla linea di mezzeria di piccoli birilli come spartitraffico.