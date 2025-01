Il primo disco di Jacopo Micantonio: "Sonorità dance e temi sociali"

C’è un nuovo cantautore anconetano salito di recente alla ribalta nazionale. Il suo nome è Labes, al secolo Jacopo Micantonio, e la fine dell’anno appena trascorso gli ha regalato una bella soddisfazione. L’artista è stato tra i sei cantautori italiani che si sono esibiti al prestigioso contest ‘Tour Music Fest’. La sua canzone ‘Post’ ha rappresentato l’Italia alle finali europee, tenutesi a San Marino. Il brano, scritto e prodotto interamente da Micantonio, è contenuto nel suo primo album, ‘Un posto nel mondo’, disco dalle sonorità dance che affronta temi come inadeguatezza e instabilità (link: https://linktr.ee/labesss). La commissione del ‘Tour Music Fest’ ha definito ‘Post’ come "un pezzo dal sound pop moderno e volutamente leggero che riflette sulle dinamiche tra mondo virtuale e realtà. Il testo si muove con intelligenza su temi sociali, offrendo una riflessione sottile e accessibile sul contrasto tra vita digitale e reale, con un linguaggio immediato e fruibile a un ampio pubblico". E ancora: "Una proposta fresca e attuale, interpretata con stile e sensibilità, con una ritmica ben calibrata nei fraseggi delle strofe e una piacevole versatilità nei passaggi tra i registri vocali". Nel frattempo è uscito il nuovo singolo ‘Snacks’, che incrocia rap e techno da club per parlare di consumismo sfrenato, utilizzando lo snack come metafora della mercificazione e del materialismo.