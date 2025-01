Il regista Michael Moore testimonial del film da Oscar un po’ anconetano

Il film ‘From Ground Zero’ entra nella short list dei candidati agli Oscar 2025, appena annunciata dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. La notizia coinvolge Ancona, in quanto la pellicola palestinese è distribuita in Italia dalla Revolver del produttore Paolo Maria Spina. Un film importante, ‘From Ground Zero’, tanto che il regista Michael Moore in queste settimane ne sarà il testimonial in America, appoggiando la distribuzione in sala negli Stati Uniti e in Canada, e presso la stampa di settore nord-americana. Moore, per intenderci, è il regista che ha firmato opere come premio ‘Bowling for Columbine’ (Oscar 2003) e ‘Fahrenheit 9/11’ (Palma d’Oro a Cannes 2004). A ricordarlo è lo stesso Spina, che spiega come "Moore apparirà ora nei credits come executive producer, grazie alla sua attività di endorsement in favore del film, che sarà programmato ufficialmente al festival di Palm Springs di Los Angeles il 15 gennaio. Nel frattempo prosegue la distribuzione nelle sale italiane, quelle ancora gestite da esercenti e programmatori indipendenti e solidali. Ultimamente le richieste provengono anche da facoltà universitarie e istituti scolastici medi-superiori".

Spina ammette che "è impossibile che il film arrivi nella cinquina finale, per cui siamo già molto contenti di essere entrati nella shortlist della quindicina pre-nominations, tra centinaia di titoli da tutto il mondo. E’ un riconoscimento importante". Le candidature saranno annunciate venerdì 17, mentre la cerimonia di premiazione avrà luogo il 2 marzo.

‘From Ground Zero’ è composto da ventidue cortometraggi che mostrano la vita quotidiana nella gigantesca tendopoli formata da oltre un milione di sfollati dalle macerie fumanti della città di Gaza. A dirigerli sono ragazze e ragazzi della striscia di Gaza, tra i 19 ed i 28 anni, in parte allievi della scuola di cinema organizzata dalla Fondazione Masharawi in Palestina. Revolver distribuisce in sala e per i diritti Tv e VoD il film in Italia, e sta coproducendo il sequel del film, ‘From Ground Zero + ‘, formato da quattro corti da 25 minuti ciascuno. La post produzione sarà realizzata presso il nuovo Consorzio di Laboratori ‘Lanterna Rossa’ ad Ancona.