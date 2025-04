Basket Girls Ancona: Salvezza in Serie A2 Femminile con Vittoria Schiacciante

Una stagione di sofferenze, con una serie interminabile di sconfitte e poi alla fine, quando davvero contava, la svolta, con un finale entusiasmante che ha confermato il Basket Girls e Ancona in serie A2 femminile. Si è chiusa in maniera rapida quanto trionfale l’annata della squadra femminile di coach Luca Piccionne, che ha mantenuto la categoria dominando mercoledì al PalaScherma la gara 2 del primo turno dei playout contro il Torino: dopo aver vinto in maniera convincente a Venaria Reale (63-47), le doriche si sono ripetute in maniera ancor più netta in gara 2, 74-44.

Un match senza storia fin da subito: prestazione di squadra di Ancona dove tutto ha funzionato a partire dalla solita grande prova di Marinkovic (19 punti) e dalla personalità di Kulinska (8) ma su tutte stavolta è emersa Bona, dominante con 22 punti e 9 rimbalzi.

Ancona salva, chi lo avrebbe mai detto appena qualche settimana fa? I numeri infatti testimoniano una inversione di marcia eloquente: il Basket Girls ha vinto infatti appena 2 delle prime 25 partite della stagione, poi ne ha conquistate tre consecutive in appena 12 giorni. I segnali di crescita erano iniziati però già prima, con le aggiunte di Marinkovic e Kulinska rivelatesi decisive.

"Una grandissima salvezza", esulta la società. Piccionne invece ha condiviso le sue emozioni sui social con un lunghissimo post in cui tra le altre cose ha evidenziato: "E’ finita una stagione che mi ha prosciugato: è stata difficile, molto difficile. Lo è stata quando siamo andati alla ricerca dei campi per allenarci (e sì, l’unica squadra di basket della città di Ancona che fa un campionato nazionale non ha un suo campo dove allenarsi e giocare!); quando abbiamo aspettato stipendi che non arrivavano (ora ci sono tutti); quando abbiamo chiesto, immaginate quante volte, ogni giorno, il sostegno dell’imprenditoria locale e dell’amministrazione comunale per portare avanti la pallacanestro femminile anconetana di alto livello; quando abbiamo perso, e poi ancora perso, senza riuscire a vedere la fine. Ma siamo sempre stati vivi. Non ci siamo mai risparmiati. E, dulcis in fundo, abbiamo avuto ragione. Grazie alla società: solo chi è stato dentro al club può comprendere a quale livello (anche economico) siano arrivati gli sforzi della dirigenza. Dopo 15 anni qui, sono sempre meno certo che Ancona sia una una città dove si possa fare sport di alto livello e purtroppo la storia, anche di altri sport, lo dimostra. Ma non è questo il momento.. Nunc est bibendum".

Andrea Pongetti