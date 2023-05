Il sindaco Corinaldesi in campo Nuovo Consiglio, ecco le preferenze

A 24 ore dalla vittoria della lista "Impegno Comune" alle elezioni, il sindaco uscente Rodoldo Pancotti ha firmato il decreto di convalida dell’elezione di Massimo Corinaldesi a sindaco di Ostra Vetere. Contestualmente a quella del primo cittadino è avvenuta la convalida degli eletti che vanno a formare il nuovo Consiglio. La civica assise sarà composta da 13 scranni. Sono stati eletti i consiglieri che hanno ottenuto più preferenze: otto di maggioranza della lista di centro destra "Impegno Comune" e quattro di minoranza della lista "Passione Civica". Gli otto consiglieri di maggioranza sono: Giuseppina Codias (137 preferenze), Rosanna Rossi (81), Carlo Casagrande (65), Chiara Spadoni (56), Anna Maria Montevecchi (44), Segio Nacciarriti (43), Diego Api (27) e Paolo Galli (23). I quattro i consiglieri di minoranza sono Nicola Brunetti (candidato sindaco), Chiara Morico (87 preferenze), Edoardo Artibani (59) e Nicoletta Sartarelli (43). In occasione della prima seduta del consiglio comunale verranno ratificate le elezioni dei consiglieri comunali (che devono accettare il mandato) e il sindaco nominerà anche gli assessori che formeranno la Giunta. Non sono entrati in consiglio comunale per la lista "Impegno Comune", che ha vinto le elezioni, Giovanni Manoni (16 preferenze), Sergio Ciarimboli (15), Gabriela Casagrande (23) e Nicolas Malpassi. Restano fuori dall’opposizione i candidati della lista "Passione Civica" Catia Badiali (12 preferenze), Mara Bassotti (31), Fabio Lenci (26), Mirco LIvieri (17), Paolo Petrolati (10), Paolo Pietkiewicz (20), Claudia Romagnoli (9), Renato Rotatori (32), Andrea Titti (13). In queste ore il neo sindaco Corinaldesi, già alle prese con il bel grattacapo della doppia allerta meteo, si sta confrontando con la sua maggioranza e con gli eletti per sciogliere le ultime riserve sulla nuova Giunta che con ogni probabilità potrà essere ufficializzata già nella giornata di oggi. Il sindaco potrà nominare quattro assessori che saranno i suoi più stretti collaboratori e che resteranno anche consiglieri comunali, come previsto per i comuni più piccoli.

Giulia Mancinelli