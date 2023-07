Il Sole si Fermò di Camminare, Marino Carotti e Piero Belardinelli a Chiaravalle

Un incontro voce, chitarra e fisarmonica quello che andrà in scena stasera (ore 21, ingresso gratuito) dietro l’abbazia di Santa Maria in Castagnola. Si intitola ‘Il sole si fermò di camminare’ l’evento organizzato per stasera da Marino Carotti con Piero Belardinelli. Il sole si fermò di camminare, allude al fatto che nel momento dell’ascolto e della lettura l’uomo riesce a dimenticare, a non avvertire il brusio dell’inesorabile trascorrere del tempo. L’omonimo album di Carotti attinge alle sue ricerche sul campo risalenti alla fine del secolo scorso: ballate, canti di cantastorie, canti d’innamoramento, canti iterativi, canti di lavoro sul ritmo di saltarello, canti infantili, filastrocche e rime popolari. Un ricordo pe chi ha vissuto quegli anni, ma anche un documento in cui le generazioni che sono seguite possono ricostruire il passato ma anche il presente e il futuro. Marino Carotti ha iniziato alla fine del 1993 una sua personale ricerca sul campo su canti e tradizioni popolari della cultura orale marchigiana. Ha percorso così le varie province delle Marche per trovare informatori, in particolar modo anziani, disponibili a ricordare e a trasmettere canzoni antiche e suggestive.