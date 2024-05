Il "viagra indiano" è il più ricercato

Il maxi carico di medicinali sequestrati al porto di Ancona contenevano principi attivi quali sildenafil, tadalafil e vardenafil, utilizzati per le disfunzioni erettili. Medicinali, riportanti marchi noti come Kamagra, Cobra, Careforce, Sexforce, Vilitra, in vari formati, ovvero gel, pasticche, caramelle, pasticche effervescenti, del tutto prive delle necessarie autorizzazioni rilasciate dall’Agenzia Italiana del Farmaco. Una sorta di viagra indiano. 400mila dosi contenevano gonadotropina, ormoni per favorire la gravidanza, usati anche da chi fa bodybuilding per aumentare la massa muscolare, e di preanailin, un farmaco antiepilettico, spesso utilizzato quale potenziatore degli effetti delle droghe.