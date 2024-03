Il viceministro: "Anche il governo Meloni segue questa operazione"

Fa piacere "vedere che l’edificio sia cresciuto in un tempo rapido e si presenti così funzionale rispetto all’obiettivo che è stato individuato. Questo grazie ad un lavoro determinante dei soggetti coinvolti, affinché l’investimento sia il più produttivo possibile e anche sostenibile". Così il governatore Francesco Acquaroli, intervenendo dall’hub di Amazon in costruzione a Jesi. Che, per il territorio, "rappresenta un’occasione per entrare nei mercati internazionali sostenendo al contempo la nostra economia locale. Un’opportunità strategica per l’occupazione e le prospettive". L’auspicio è che l’operazione possa in qualche modo attirare "altri investimenti, che ci aiutino a superare la fase di Regione in transizione".

Assieme al presidente, ieri, anche il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Galeazzo Bignami che ha mostrato l’attenzione con la quale il Governo Meloni segue quest’operazione, "che è un’iniziativa privata e che rimane tale" ma che viene guardata con interesse "per gli aspetti legati alla filiera occupazionale e delle garanzie dei lavoratori", soprattutto perché "l’alleanza con Amazon" permette di sostenere "i prodotti di eccellenza delle piccole e medie imprese" e difendere "i prodotti riferibili al made in Italy". Sollecitato sui temi della possibile congestione nel traffico in Vallesina, il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo ha chiarito alcuni aspetti: "Caos nella viabilità? Il rischio c’è soltanto se uno non fa niente. Noi, invece, abbiamo già fatto una riunione tra sindaci e la società Interporto Marche e, in quella sede, è stato appurato come il 60 per cento delle merci che arriva su gomma all’interporto potrebbe arrivare su rotaia. Un passaggio fondamentale. Così come i lavoratori che arriveranno in auto, e sono tanti, potrebbero sfruttare il trasporto pubblico. Stiamo sollecitando e lavorando per questo".

Consapevole delle positive ricadute occupazionali, il primo cittadino ha rimarcato che la presenza di Amazon dovrà "stimolare le capacità complessive del territorio nell’aderire ad una necessaria transizione ambientale", ricordando come la multinazionale abbia già anticipato di dieci anni l’Accordo di Parigi per abbattere le emissioni. Il presidente della Provincia di Ancona Daniele Carnevali ha ribadito le opportunità messe a disposizione da Amazon, che fa "dell’efficienza la sua bandiera. La veloce costruzione dell’hub ne è la dimostrazione plastica. A garanzia del territorio, noi amministratori abbiamo riscontrato grande disponibilità al confronto, condizione necessaria per affrontare qualsiasi problematica che potrebbe sorgere".

Emozionato il presidente del Cda di Interporto Marche Massimo Stronati, secondo il quale "dall’insediamento Amazon nella Vallesina inclusiva e produttiva ne beneficerà tutta la regione". Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio, ha ribadito che sarà organizzato un ulteriore evento (come quello del luglio scorso ad Ancona, ndr) per far conoscere gli impatti di Amazon per le imprese e l’economia marchigiana.

Giacomo Giampieri