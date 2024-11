"Impianti biomasse, segnalate le criticità e chiesti chiarimenti"

Non si placa la contestazione dei residenti e dell’opposizione per l’annunciata riconversione dei due impianti da biogas a biometano a San Paterniano. La seconda Conferenza dei servizi è stata convocata dalla Regione per il 22 e i contenuti del contributo istruttorio sono convergenti con quelli dell’odg votato in Consiglio comunale su proposta della minoranza. "Abbiamo segnalato tutte le criticità che potrebbero condizionare l’approvazione – ha detto l’assessore all’Ambiente Paolo Strappato -. Abbiamo chiesto chiarimenti sulla conformità edilizia e urbanistica, la classificazione acustica va rivalutata. Abbiamo fatto presente che l’intervento interferisce con la Rete ecologica marchigiana, elemento fondamentale per la tutela diciamo del paesaggio agrario. La documentazione, che è stata fornita sempre in conferenza dei servizi, mette in evidenza la parziale conformità urbanistica che sarebbe limitata alla sola viabilità d’accesso peraltro non pubblica, il resto invece risulta non conforme". C’è poi il discorso delle compensazioni: "E’ stato chiesto cosa può andare a favore della popolazione. Questo è uno dei punti che potremmo condividere e decidere con tutti i cittadini. Non è stato presentato un business plan sulla cui base si può determinare un importo per le compensazioni che andrebbero a favore dell’amministrazione comunale. Voglio rassicurare da parte dell’amministrazione che ogni iniziativa, azione utile e necessaria alla tutela del territorio, può prevedere anche l’espressione di un parere non favorevole qualora non si dovessero superare le condizioni di criticità".