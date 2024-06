"Impianto rifiuti, chiederemo di poter visionare gli atti"

Impianto per il trattamento rifiuti anche pericolosi accanto all’ex centro direzionale Zipa, Confindustria per voce del presidente di Ancona Pierluigi Bocchini torna nuovamente all’attacco accusando la giunta di "superficialità". E l’occasione è buona anche per un nuovo affondo sul nuovo hub Amazon. "Sul tema dell’impianto dei rifiuti di bonifica prendo atto che dallo scenario inizialmente riferito dall’amministrazione comunale di una semplice istanza in Provincia si sia passati alla realtà di un imminente confronto in commissione – rimarca Bocchini -, il che mi lascia pensare che la documentazione inerente l’insediamento Edison sia già in possesso dell’Amministrazione senza che, finora, nessuno ne fosse stato informato. Per questo come Confindustria Ancona chiederemo di poter visionare gli atti e commissioneremo uno studio approfondito per la valutazione dell’impatto ambientale dell’insediamento Edison. Su un tema così delicato – sottolinea ancora - sarebbe auspicabile una maggior attenzione e condivisione da parte di chi ha la responsabilità del governo del territorio e stupisce, in questo senso, la leggerezza e la superficialità con cui si affrontano temi così invasivi per il benessere ambientale dell’intera comunità". Poi l’affondo: "La stessa superficialità con cui, sul tema della mobilità su rotaia, riguardo al prossimo insediamento Amazon, si è chiesto a Trenitalia e Rfi di convogliare il traffico dei lavoratori verso l’interporto attraverso il trasporto ferroviario, senza porsi il problema di quanta parte della popolazione possa davvero usufruirne e soprattutto senza prevedere la presenza di strutture ancillari quali i parcheggi scambiatori per poter usufruire del treno. Rimane sullo sfondo – conclude il presidente - il nodo gordiano di un casello, quello di Ancona Nord che ci si ostina a non voler districare, per evitare di affrontare il vero unico problema legato all’interporto, vale a dire l’impatto della logistica in entrata e uscita delle merci in un sistema viario già al limite del collasso. Dico tutto ciò assumendomene la responsabilità, come è mio costume, da sempre (replicando al primo cittadino, ndr)".