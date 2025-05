Improvviso malore in casa, muore a 32 anni. Sassoferrato è in lutto per Giacomo Fiori

Il suo sorriso si è spento all’improvviso, troppo presto. Non ha fatto nemmeno in tempo a salutare i suoi affetti più cari. Giacomo Fiori si è accasciato a terra e non si è più svegliato. Aveva soltanto 32 anni.

E’ successo nella sua abitazione di Sassoferrato, una città che oggi è in lutto.

Si è sentito male all’improvviso ed è spirato. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso. Fiori se n’è andato sotto gli occhi di chi l’ha amato.

Il giovane lascia il fratello Andrea, la compagna Lucia, gli zii Patrizia, Franco, Valter e Orietta, i cugini Roberto, Gloria, Alice e Lorenzo, i familiari e tanti amici.

Grande appassionato di calcio e tifoso del Sassoferrato, la società sportiva ha espresso le condoglianze alla famiglia per questa dolorosa perdita. Si era anche distinto in ambito calcistico praticando lo sport con la società.

Un ragazzo molto forte Giacomo, che alcuni anni fa aveva dovuto attraversare il doppio lutto della scomparsa dei genitori che avevano segnato profondamente lui e il fratello. Nonostante tutto però, il 32enne non aveva perso la voglia di vivere, di guardare oltre tutto, di divertirsi.

Il destino beffardo però era alle porte e nessuno avrebbe mai potuto pensare che la sua esistenza terrena sarebbe finita tanto presto.

La sua famiglia è molto conosciuta e stimata in città, quella stessa che oggi abbraccia con grande calore il fratello stretto nel lutto e nel riserbo più profondi.

Pare che nel recente passato il 32enne non avesse accusato sintomi di malessere tali da far presagire il peggio. Il funerale sarà celebrato domani mattina alle 10.30 nella chiesa Collegiata di San Pietro. Sono tantissimi in queste ore di grande lutto i messaggi arrivati ai familiari da tutti coloro che lo stimavano: "Che Dio lo accolga tra le sue braccia", scrivono in diversi. Giacomo sarà cremato e le ceneri verranno riposte nel cimitero locale.

La famiglia non ha chiesto fiori per l’occasione del funerale ma offerte per opere di bene da divulgare nella comunità.