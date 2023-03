In piazza del Duca arriva Casa Nana, il nuovo progetto di Patatas Nana. Un concept store che si affaccia sulla Rocca Roveresca pronto ad indossare ‘la veste’ di negozio – ufficio al mattino per poi trasformarsi in un locale già dall’aperitivo, dove si potranno gustare e acquistare tutte le specialità del marchio che sta conquistando clienti in tutto il mondo. Lo spazio è il negozio di Gabriella Moda che ha lanciato un format attuale al civico 54 del lungomare Dante Alighieri. Quello di Patatas Nana sarà un locale contemporaneo, un punto di ritrovo dove aperitivi, musica e ambiente, rispecchieranno appieno l’anima dell’azienda. Il centro storico della spiaggia di velluto si arricchisce di una nuova eccellenza, quella delle Patatine made in Senigallia. Patatas Nana è stato Partner tecnico di Fondazione Ente dello Spettacolo presso la 79° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica e main sponsor del Festival di Sanremo. Il marchio è attualmente presente in 14 paesi e si avvale di una rete commerciale di altissimo livello. Un anno fa la spiaggia di velluto è stata protagonista in una limited edition, una linea di patate sabbiate che stanno avendo un grandissimo successo. Il barattolo gift è presente nelle vetrine di Korea, Hong Kong, Parigi e Grecia, un modo per far arrivare la spiaggia di velluto un po’ dappertutto.