Incidente alla partita di rugby: dimesso il 19enne rimasto ferito

Ancona, 18 dicembre 2023 – E' stato dimesso dall'ospedale di Torrette il giocatore di rugby di 19 anni rimasto ferito domenica pomeriggio in uno scontro di gioco allo stadio della palla ovale di Ancona.

Il ragazzo era caduto a terra battendo la testa durante una partita della categoria senior. Subito era intervenuto in suo soccorso il personale medico che si era assicurato delle buone condizioni di salute del giovane atleta che è stato successivamente affidato alla Croce Gialla di Ancona per il trasporto in ospedale.

Le sue condizioni non destano preoccupazioni. Arrivano anche le rassicurazioni del presidente dell'Unioni Rugbystica Anconetana Ernesto Cimino: “Sono cose che fanno parte del gioco, siamo prontamente intervenuti come facciamo sempre in determinate situazioni. Vorrei tranquillizzare tutti sull'accaduto”.