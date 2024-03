"Io, mamma onorata di essere scelta"

Sarà la loretana Veronica Mariani, giovane moglie e mamma 33enne di un bambino, a portare la croce. Fin da bambina ha preso parte anche lei alla Passione della sua Villa Musone di Loreto. Quando Mario Serenelli, che ha portato la croce vestendo i panni di Gesù dal 1978 al 2004, per ben 27 anni, dall’organizzazione dell’evento le ha chiesto se voleva vestire quei panni non ha esitato a dire di sì.

Ogni anno la Passione, la croce lauretana, porta con sé un tema importante scelto dal Ctg. A Veronica, oggi, abbiamo chiesto anche di spiegare quello scelto per l’edizione 2024.

Cos’ha pensato quando le hanno proposto di portare la croce?

"Sono stata onorata e mi sono sentita di accettare dal profondo del cuore. E’ un grande orgoglio per me cimentarmi in questo ruolo inedito".

Ha mai partecipato alla manifestazione?

"Partecipo da quando sono piccola, in realtà tutta la mia famiglia è quasi parte integrante di questa meravigliosa manifestazione che a Villa Musone è più che mai sentita. Quest’anno anche il mio figlioletto parteciperà per la prima volta. Mio padre è lo speaker, mia sorella è nel coro. Mia mamma è uno dei cuori dell’organizzazione. Ne sono da sempre molto orgogliosa, come lo sono tutti i miei compaesani".

Con lei ad accompagnarla ci sarà un bambino?

"Sì, Tommaso di 12 anni. Mi accompagnerà nell’ultimo tratto della processione. Questa edizione è dedicata anche a loro, ai bambini, a quelli che soffrono per le guerre".

Come ha accolto il tema della donna?

"Il tema è più che mai toccante, lo sento dentro. Per quanto si parli di emancipazione della donna, in questo periodo più che mai, c’è ancora tanta strada da fare se accadono tantissimi episodi di violenza di ogni tipo, sul posto di lavoro, tra le mura domestiche, nei confronti della figura. Mi ritengo una persona molto fortunata, sto affrontando un periodo meraviglioso dovuto alla maternità e la mia famiglia mi sostiene da sempre e in tutto. E’ importante dare un segnale. Simbolicamente la donna porta la croce. Lo farà durante la processione come segno di rivincita".

Come sarà vestita alla Passione?

"Sarò vestita da popolana, abbiamo ritenuto opportuno mantenere l’abito del popolo di quell’epoca per la donna anche per questo ruolo. Saremo in tanti, come ogni anno è stata messa in campo un’organizzazione grandissima e siamo molto orgogliosi anche di questo".