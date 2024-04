Istruttore morto in Abruzzo, domani l’addio

È stato fissato per domani alle 16, nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe, il funerale di Marco Romagnoli, l’istruttore della palestra Atlhon di via Marconi scomparso sabato. Giovedì il 57enne, che si occupava di manutenzioni nelle stazioni, si trovava in Abruzzo con un collega, quando in auto avrebbe accusato un malore. Nonostante l’immediato ricovero all’ospedale Mazzini di Teramo, dov’è arrivato in condizioni disperate, due giorni dopo si è spento. Medici e sanitari le hanno tentate tutte, ma l’uomo è deceduto in seguito a una patologia acuta cerebrale nel reparto di rianimazione. La famiglia, seppure sgomenta per l’enorme dolore, ha subito mostrato un marcato senso di solidarietà, una generosità fuori dal comune, dando l’assenso all’espianto di diversi organi. Un’azione in ricordo di quel Marco buono e solare, che contribuirà a salvare molte altre vite. La comunità è sgomenta e si è stretta alla profonda tristezza della moglie Monica e del figlio Pietro, nonché di tutti i suoi cari e degli amici, che non riescono poi a farsene una ragione. gi. gia.