Jesi alza il muro, Piacenza ci va a sbattere

70

PIACENZA

52

GENERAL CONTRACTOR : Varaschin 10, Malatesta, Carnevale 2, Bruno, Merletto 7, Nisi, Vita Sadi, Valentini 9, Rossi 7, Marulli 12, Tiberti 12, Casagrande 11. All. Marcello Ghizzinardi

BAKERY PIACENZA: Criconia 13, Bertocco 14, Soviero 10, El Agbani 3, Mastroianni 4, Maglietti, Civetta, Manenti, Molinari, Zanetti, Ringressi, Rasio 8. All Giorgio Salvemini

Arbitri: Fiore e Manco (Na)

Parziali: 13-13, 28-21, 49-30

Note: 1137 spettatori, in curva una ventina di supporter ospiti.

Tredici, otto, nove, ventidue (con i ragazzini in campo): i punti messi a referto dalla Bakery nei singoli quarti di questa gara 1. Giocateli pure al lotto o se preferite alla roulette, magari avrete fortuna. La sua, di fortuna, la General Contractor di gara 1, se l’era cercata, voluta e costruita fino a quel momento con una prestazione difensiva e una intensità mai venute meno nei primi 35 interminabili (per l’attacco ospite costantemente messo in condizioni di non nuocere) minuti. Domani sera, palla a due alle 20.30 gara due. Lecito aspettarsi un altro tipo di partita, altrimenti... che play off sarebbe? Tensione e tanti errori in avvio. Jesi parte meglio (7-2) sorpasso e unico vantaggio ospite (10-13). Primo quarto da dimenticare, parità a 13. Jesi stringe la maglie in difesa, non trova soluzioni dall’arco (pesano come macigni il 2/15 da tre e il 4/8 dalla lunetta all’intervallo lungo). In avvio di secondo quarto come manna dal cielo ecco i canestri di Varaschin (6 di fila) unico dei leoncelli a segno nei primi 5’ (19-16). Nel pitturato Bruno e Tiberti fanno la voce grossa, quando Valentini rompe il ghiaccio dai 6.75 e Casagrande torna a segnare, è il segnale dell’inizio della volata General (26 -19 al 18’). Nel secondo quarto il tabellone luminoso registra un modesto 15 a 8 a favore di Jesi. Dopo il te comincia un’altra partita, primi timidi tentativi dall’arco, un minimo di confidenza con le mattonelle dei 6.75, General granitica in difesa, una coppia sola al comando in attacco: Tiberti da sotto e Marulli bang bang dalla media (35-24 al 24’). Non fosse per la disastrosa percentuale dalla lunetta (13/25, 52% alla fine) il sipario potrebbe calare lì, il + 19 all’ultimo intervallo certifica la fine anticipata allo spirare della mezz’ora di gioco. Bertocco fa bottino personale e rende meno amaro il gap. Domani gara due, chi pensa a un passeggiata di salute non ha capito niente di come funzionano i play off

Gianni Angelucci